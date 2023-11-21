وكيل أول وزارة الداخلية يعقد لقاءً أمنياً موسعاً، مع القيادات الأمنية بمحافظة مأرب

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، لقاءً أمنياً موسعاً ضم عدداً من مدراء عموم أمن المحافظات المتواجدة في مدينة مأرب، وعددا من قادة وحداتها الأمنية.

وخلال اللقاء أشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود الجبارة التي يقدمها مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، ونائبه اللواء سلطان العراد، لأجهزة ووحدات الأمن، ولقيادة وزارة الداخلية وجميع منتسبيها.

كما أثنى اللواء الركن محمد بن عبود على دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للأمن وأجهزته، مثمناً في الوقت نفسه جهود وأعمال ومنجزات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وتفانيه في خدمة قضايا الأمن ودعمه الغير مشروط للأجهزة الأمنية ولجميع الوحدات في مختلف المحافظات اليمنية التي تحررت من سيطرة المليشيا الإنقلابية المتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية.

كما ثمن الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن، وكافة الوحدات في جميع المحافظات المحررة وعلى رأسها محافظة مأرب التي اعتبرها صمام أمان الجمهورية اليمنية، مُقدرا نجاحات ومنجزات الأمن في جميع الصُّعُد.

في أثناء النقاش شدد الوكيل على تعزيز حالة التعاون والتكامل مع المجتمع ورفع الوعي الأمني لدى أفراده باعتبار أن المواطن شريك رجل الأمن في عملية البناء والتنمية، وهو المساعد له في تحقيق نجاحاته الأمنية.

كما استمع وكيل أول وزارة الداخلية لشرح تدابير وأعمال القيادات الأمنية المتواجدة في مأرب، الذين أكدوا على بذل الجهود الحثيثة لخدمة وتأمين حياة المواطنين، وبذل المزيد من التضحيات في دحر ومقاومة المشروع الطائفي والجهوي المتمثل بمليشيا الحوثي الإرهابية ومقارعة خلاياها النائمة في أوكارها..