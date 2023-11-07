ترامب يكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل فضيحة إيرانية كبرى أثناء توليه لرئاسة أمريكا

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأول مرة عن حادثة مثيرة، تمثلت بأن إيران نسقت مع إدارته عقب مقتل قاسم سليماني وأبلغتهم أنها ستقوم بتنفيذ هجوم صاروخي على مواقع افتراضية في قاعدة عين الأسد لحفظ ماء الوجه وأن على الأمريكيين ألا يشعروا بالقلق.

وأورد الرئيس الأمريكي السابق تفاصيل القصة خلال خطاب حملته الانتخابية بولاية تكساس الجمعة الماضية.

وقال ترامب: “عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار كان عمرها 14 عاماً ولم تعد مفيدة، لكن كان على مقربة منها طائرة كبيرة على متنها 39 مهندساً وطياراً وإيران أسقطت الطائرة بدون طيار سألت القادة هل أسقطوا الطائرة التي خلفها؟”.

قالوا: “لا يا سيدي، لم يفعلوا”، قلت، هذا مثير للاهتمام، ولكن علينا أن نضرب إيران، لذلك ضربناهم بقوة. لقد حطمنا راداراتهم وأشياء مختلفة، وقلت لهم إنهم “إذا ردوا علينا، فسنقوم بأمور لم يكونوا يتوقعونها أبداً”.

وأكد ترامب أن ايران قامت بالاتصال بهم بعد تلك الأحداث، وقالوا: “ليس لدينا خيار آخر، يجب أن نضربكم لحفظ ماء وجوهونا”. وأعلنوا عزمهم على إطلاق 18 صاروخاً على قاعدة عسكرية لكن “لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ إلى القاعدة”.

واختتم ترامب حديثه قائلاً: “هل تتذكرون تلك الليلة؟ كنت الوحيد الذي لم يكن متوتراً لأنني كنت أعرف ما سيحدث، خمسة من الصواريخ التي أطلقتها إيران انفجرت في الهواء والأخرى سقطت خارج منطقة القاعدة”.