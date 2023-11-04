مأرب: رئيس هيئة العمليات يتفقد المركز الاستشاري الجراحي بالمستشفى العسكري

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، المركز الاستشاري الجراحي في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، للاطلاع على أوضاع المستشفى وأحوال منتسبيه.
وكان في استقبال اللواء الأشول، نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد دكتور محمد عيسى، ومدير المستشفى العسكري بمأرب العميد دكتور أحمد دهمس، ومدير المركز الاستشاري الجراحي العقيد دكتور شوقي الحائطي.
ونقل اللواء الأشول، إلى قيادة وكوادر الدائرة والمستشفى العسكري تحيات القيادة السياسية والعسكرية، مثمناً ما يقومونه من خدمات طبية لكل للمرضى من منتسبي القوات المسلحة والمواطنين.
وطاف رئيس هيئة العمليات، خلال زيارته بمختلف الأقسام والعيادات في المركز، مشيداً بالخدمات الطبية التي يقدمها، ومستوى تنظيم استقبال الجرحى والحالات المرضية من منتسبي القوات المسلحة والمواطنين في المحافظة. وأكد اللواء الأشول، اهتمام ودعم القيادة السياسية والعسكرية بالخدمات الطبية العسكرية، ودعم المستشفيات العسكرية للقيام بواجبها على أكمل وجه في تقديم الرعاية الصحية وتوفيرها بجودة عالية.