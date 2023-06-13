رئيس مجلس الشورى يدعو الحكومة لتلبية مطالب الإعلاميين بصورة عاجلة

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر الحكومة تلبية مطالب الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية بصورة عاجلة واستثنائية بما يمكنهم من الاستمرار في أداء رسالتهم الإعلامية الوطنية ودورهم في مواجهة الإنقلاب الحوثي المدعوم من إيران وبما يكفل تطوير الأداء الإعلامي.

وقال بن دغر خلال لقائه لجنة الإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية أنه يتوجب على الحكومة العمل على صرف رواتب موظفي المؤسسات الإعلامية شهريا وفصل كشوفات الإعاشة الخاصة بهم، وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي فيما يتعلق بتسوية أوضاع جميع منسوبي الإعلام الرسمي.

ونوه بن دغر بدور الإعلام المهم في كل المراحل وفي الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا على وجه الخصوص الأمر الذي ينبغي على الحكومة معه إيلاء المؤسسات الإعلامية المزيد من الاهتمام للقيام بدورها على أكمل وجه في الدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.

من جانبهم قدم أعضاء لجنة إعلاميي الشرعية لرئيس مجلس الشورى عددا من المطالب والمقترحات بشأن معالجة أوضاع الإعلاميين خصوصا ما يتناسب وصلاحيات مجلس الشورى.

وشكرت اللجنة تفهم الدكتور بن دغر لمطالبهم وحرصه على لقاءهم وتأكيده على متابعة مطالبهم مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأضافوا أنهم صوت الشرعية الأول ولسان حال الشعب الذي ينبغي له أن لا يصمت وأن يستمر في أداء دوره الوطني في التنمية والبناء ومواجهة الآلة الإعلامية للمليشيات الحوثية الإرهابية الأمر الذي يوجب على مجلس القيادة والحكومة سرعة تلبية مطالبهم المستحقة وصرف رواتبهم التي ليس لديهم أي مصدر دخل غيرها وتسوية أوضاعهم بما يعينهم على الاستمرار .

الجدير بالذكر أن الإعلاميين العاملين في قناتي اليمن وعدن الفضائيتين وإذاعة صنعاء ووكالة الأنباء اليمنية سبأ لم يتسلموا أيا من رواتب العام الحالي ٢٠٢٣، ولم يعد بمقدورهم مواجهة المتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم فيما لم تجد التوجيهات بصرف رواتبهم شهرياً وتسوية أوضاعهم طريقها للتنفيذ.