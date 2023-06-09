تحركات لرؤساء البنوك اليمنية في الخارج لوقف إنهيار العملة

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش اجتماع عقد الخميس 8 يونيو/حزيران في مقر السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان لرؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ احمد غالب، التطورات الاقتصادية والنقدية وكذا التحديات التي تتعرض لها البنوك اليمنية وآخرها ما يسمى قانون منع الفائدة الذي أصدرته جماعة الحوثي.

وخلال الاجتماع الذي حضرة سعادة السفير اليمني في المملكة الأردنية الهاشمية جلال ابراهيم فقيره ابدى المحافظ احمد غالب ، استعداد البنك المركزي لمساعدة البنوك اليمنية على تخطي التحديات والمعوقات التي تهدد سلامة واستقرار النظام المصرفي في اليمن.

وحث غالب البنوك على بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتعاون فيما بينها للنهوض بالقطاع المصرفي والتغلب على التحديات الراهنة وفي نفس السياق طرح رؤساء مجالس إدارات البنوك الصعوبات التي توجهها البنوك اليمنية في ظل الانقسام النقدي والصراع الجاري في اليمن.

واثنى الحاضرون على مبادرة البنك المركزي اليمني للقاء بقيادات القطاع المصرفي بشكل حضوري والذي يعد اللقاء الأول بهذا الحضور منذ نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، كما أكدوا على ضرورة استمرار اللقاء بشكل دوري.

ويواصل الريال اليمني انهيارة امام العملات الأخرى في عدن ومناطق سيطرة حكومة معين عبدالملك دون وضع اي حلول لهذا الانهيار الكارثي.

ويقترب سعر الريال اليمني من 1300 ريال مقابل الدولار الامريكي الواحد وهو امر كارثي يوحي بكارثة اقتصادية وشيكة حال عدم وضع حلول بشكل عاجل