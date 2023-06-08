أول تعليق من برشلونة على انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر نادي برشلونة، بياناً رسمياً للتعليق على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وخرج ليونيل ميسي قبل ساعات، للإعلان عن ناديه الجديد، فقال في مقابلة مع صحيفة سبورت: ”لقد أتخذت قراري بالفعل.. سأذهب إلى إنتر ميامي“.

ومن جانبه، قال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: ”لقد نقل خورخي ميسي والد لاعبنا السابق يوم الإثنين 5 يونيو الماضي، لرئيسي برشلونة خوان لابورتا، قرار اللاعب بالتوقيع لإنتر ميامي“.

وتابع البيان: ”على الرغم من وجود اقتراح قدمه برشلونة استجابة للإدارة التي عبرت عن رغبتها في عودة ليونيل ميسي إلى ناديه، تفهم خوان لابورتا رئيس النادي ذلك واحترم القرار الذي أتخذه ميسي بالرغبة في المنافسة في بطولة بمطالب أقل وبعيدًا عن التركيز والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة“.

وأتم البيان: ”لقد أتفق كل من لابورتا وخورخي ميسي أيضًا على العمل معًا لقيادة حملة لتكريم للاعب كرة القدم الأرجنتيني الذي كان وسيظل محبوبًا دائمًا من قبل برشلونة“.