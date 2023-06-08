أول تعليق من برشلونة على انتقال ميسي إلى إنتر ميامي البرلمان التركي الجديد ينتخب رئيساً له.. من هو نعمان كورتولموش ؟ شاهد تفاصيل لحكم محكمة حوثية الصادر بحق “بلقيس الحداد” و11آخرين اللواء ثوابه يتفقد قوات الجيش بجبهات مأرب وزير المالية اليمني يكشف تفاصيل الاجتماع مع صندوق النقد الدولي بـ الأردن واشنطن والرياض تعلنان موقفاً موحداً بشأن اليمن نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإيقاف أوامر القبض القهرية بحق 3 صحفيين وتؤكد رفضها لاستخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين جريمة داخل محكمة في صنعاء ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة الرئاسي..يشدد على فرض المزيد من الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وايقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية مليشيا الحوثي تداهم من جديد محال تجارية بحجة تطبيق تسعيرة فرضتها
أصدر نادي برشلونة، بياناً رسمياً للتعليق على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وخرج ليونيل ميسي قبل ساعات، للإعلان عن ناديه الجديد، فقال في مقابلة مع صحيفة سبورت: ”لقد أتخذت قراري بالفعل.. سأذهب إلى إنتر ميامي“.
ومن جانبه، قال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: ”لقد نقل خورخي ميسي والد لاعبنا السابق يوم الإثنين 5 يونيو الماضي، لرئيسي برشلونة خوان لابورتا، قرار اللاعب بالتوقيع لإنتر ميامي“.
وتابع البيان: ”على الرغم من وجود اقتراح قدمه برشلونة استجابة للإدارة التي عبرت عن رغبتها في عودة ليونيل ميسي إلى ناديه، تفهم خوان لابورتا رئيس النادي ذلك واحترم القرار الذي أتخذه ميسي بالرغبة في المنافسة في بطولة بمطالب أقل وبعيدًا عن التركيز والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة“.
وأتم البيان: ”لقد أتفق كل من لابورتا وخورخي ميسي أيضًا على العمل معًا لقيادة حملة لتكريم للاعب كرة القدم الأرجنتيني الذي كان وسيظل محبوبًا دائمًا من قبل برشلونة“.