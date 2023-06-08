نقابة الصحفيين.. تطالب بإيقاف أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين في مأرب جريمة داخل محكمة في صنعاء ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة الرئاسي..يشدد على فرض المزيد من الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وايقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية مليشيا الحوثي تداهم من جديد محال تجارية بحجة تطبيق تسعيرة فرضتها الحكومةاليمنية تعلن استكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال حجاج اليمن مصدر بالبنك المركزي في عدن يفند الحملات المغرضة التي تروج لمعلومات زائفة عن نفاد احتياطاته الجنبية ”السحرية” لجد ”مهدي المشاط” تثير السخرية.. كيف عادت من تنومة السعودية إلى صعدة اليمنية؟ الأمم.المتحدة.. تقول ان عملية تفريغ "صافر" ستبدأ الأسبوع المقبل شاهد ..مواطنون يعثرون على قنبلة ضخمة من حقبة الاحتلال البريطاني في لحج(صورة) استشهاد امرأة وطفل وإصابة آخر بانفجار بلغم حوثي في الحديدة
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، النائب العام والحكومة الشرعية بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الأربعة فورا وعدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور.
وأكدت النقابة في بيان لها تلقى موقع (مأرب برس على نسخه منه) انها تلقت، بلاغا من الزملاء ، أحمد يحيى عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس ، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس ،و علي الفقية رئيس تحرير الموقع الالكتروني المصدر اونلاين، يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية.
وقالت النقابة ندين هذا الإجراء ونرفض اسخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين، معتبرة ما يتعرض له الزملاء محاولة لإسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد.
وأشارت النقابة، أن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يعد بلاغا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه حماية للمجتمع بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال سلطتها لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.
ودعت النقابة النقابة النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوججات وكشف الإختلات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتطالب النقابة .
كما دعت كذلك كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دورالصحفيين وضمان اداءهم لرسالتهم بعيدا عن كل المهددات.