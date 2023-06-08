نقابة الصحفيين.. تطالب بإيقاف أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين في مأرب

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، النائب العام والحكومة الشرعية بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الأربعة فورا وعدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور.

وأكدت النقابة في بيان لها تلقى موقع (مأرب برس على نسخه منه) انها تلقت، بلاغا من الزملاء ، أحمد يحيى عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس ، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس ،و علي الفقية رئيس تحرير الموقع الالكتروني المصدر اونلاين، يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية.

وقالت النقابة ندين هذا الإجراء ونرفض اسخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين، معتبرة ما يتعرض له الزملاء محاولة لإسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد.

وأشارت النقابة، أن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يعد بلاغا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه حماية للمجتمع بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال سلطتها لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.

ودعت النقابة النقابة النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوججات وكشف الإختلات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتطالب النقابة .

كما دعت كذلك كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دورالصحفيين وضمان اداءهم لرسالتهم بعيدا عن كل المهددات.