معلومات رئيسية عن جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية بين أردوغان و كيليتشدار

يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم غدا الأحد في جولة الحسم للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو. معلومات رئيسية حول الانتخابات التركية:
- -تختتم مساء اليوم السبت الحملات الانتخابية لكل الأطراف، ويبدأ الصمت الانتخابي الذي يستمر حتى مساء الأحد.
- -تبدأ عملية الاقتراع الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وتغلق أبواب مراكز الاقتراع الساعة 5 مساء.
- -يتنافس في هذه الجولة من الانتخابات، المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي لتحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو.
- -سيتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، في 973 منطقة و1094 مجلس انتخابي في جميع أنحاء البلاد.
- -يحق التصويت داخل البلاد، لنحو 61 مليون ناخب، وفي خارج البلاد حوالي 3 ملايين و500 ألف ناخب.
- -عدد من صوتوا من أتراك الخارج، بلغ أكثر من مليون و900 ألف. -تركز الأطراف السياسية في هذه الحملات، على استقطاب ثلاثة فئات رئيسية، وهي:
- 1- الشباب، وخاصة الذين يصوتون للمرة الأولى في انتخابات هذا العام. 2- الذين امتنعوا عن التصويت بالجولة الأولى، ونسبتهم تقريبا 11% ممن يحق لهم الاقتراع، وعددهم حوالي 10 ملايين ناخب.
- 3- فئة (القوميين المتشددين) الذين باتوا عنصرا مؤثرا بالمعادلة الانتخابية. -طغى ملف اللاجئين على الحملات الانتخابية، على كل الملفات الأخرى، التي تراجعت رغم أهميتها، كالاقتصاد والسياسة الخارجية.
- -أردوغان حصل في الجولة السابقة التي جرت في 14 الشهر الجاري، على نسبة 49.52%، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على نسبة 44.88%، وكان المرشح الثالث الخاسر بالانتخابات وهو سنان أوغان، قد حصل على 5.17% من أصوات الناخبين.
- -نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت في 14 الشهر الجاري، وصلت إلى نحو 89%، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة بجولة الإعادة، الأحد، مرتفعة أيضا.
- -تسعى كل الأطراف السياسية في تركيا، لتحفيز الناخبين بكل فئاتهم، ويأملون بأن تكون نسبة المشاركة بالتصويت مرتفعة