آخر الاخبار

صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لهذا العام 1444هـ معلومات رئيسية عن جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية بين أردوغان و كيليتشدار الكشف عن سلاح أمريكي خطير قادم من اسرائيل إلى أوكرانيا وقد يقلب موازين المعارك في لاحظات اليمن تكسب السعودية وديا الفنانة اليمنية فتحية إبراهيم تخضع لعملية جراحية بعد سقوط خزان ماء عليها شروط حوثية جديدة.. مصادر تكشف مصير ومستقبل مفاوضات السعودية مع مليشيا الحوثي ولماذا تعثرت؟ سفن تتخفى كالأشباح.. هكذا تنقل إيران أسلحتها مباشرة لروسيا النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟ لا إزعاج بعد اليوم.. انتظروا واتساب بتحديث ضخم

معلومات رئيسية عن جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية بين أردوغان و كيليتشدار

السبت 27 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 309

يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم غدا الأحد في جولة الحسم للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو. معلومات رئيسية حول الانتخابات التركية:

  • -تختتم مساء اليوم السبت الحملات الانتخابية لكل الأطراف، ويبدأ الصمت الانتخابي الذي يستمر حتى مساء الأحد.
  • -تبدأ عملية الاقتراع الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وتغلق أبواب مراكز الاقتراع الساعة 5 مساء.
  • -يتنافس في هذه الجولة من الانتخابات، المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي لتحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو.
  • -سيتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، في 973 منطقة و1094 مجلس انتخابي في جميع أنحاء البلاد.
  • -يحق التصويت داخل البلاد، لنحو 61 مليون ناخب، وفي خارج البلاد حوالي 3 ملايين و500 ألف ناخب.
  • -عدد من صوتوا من أتراك الخارج، بلغ أكثر من مليون و900 ألف. -تركز الأطراف السياسية في هذه الحملات، على استقطاب ثلاثة فئات رئيسية، وهي:
  • 1- الشباب، وخاصة الذين يصوتون للمرة الأولى في انتخابات هذا العام. 2- الذين امتنعوا عن التصويت بالجولة الأولى، ونسبتهم تقريبا 11% ممن يحق لهم الاقتراع، وعددهم حوالي 10 ملايين ناخب.
  • 3- فئة (القوميين المتشددين) الذين باتوا عنصرا مؤثرا بالمعادلة الانتخابية. -طغى ملف اللاجئين على الحملات الانتخابية، على كل الملفات الأخرى، التي تراجعت رغم أهميتها، كالاقتصاد والسياسة الخارجية.
  • -أردوغان حصل في الجولة السابقة التي جرت في 14 الشهر الجاري، على نسبة 49.52%، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على نسبة 44.88%، وكان المرشح الثالث الخاسر بالانتخابات وهو سنان أوغان، قد حصل على 5.17% من أصوات الناخبين.
  • -نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت في 14 الشهر الجاري، وصلت إلى نحو 89%، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة بجولة الإعادة، الأحد، مرتفعة أيضا.
  • -تسعى كل الأطراف السياسية في تركيا، لتحفيز الناخبين بكل فئاتهم، ويأملون بأن تكون نسبة المشاركة بالتصويت مرتفعة
إقراء أيضاً
الكشف عن سلاح أمريكي خطير قادم من اسرائيل إلى أوكرانيا وقد يقلب موازين المعارك
سفن تتخفى كالأشباح.. هكذا تنقل إيران أسلحتها مباشرة لروسيا
بعضها قد يفاجئك.. من أي دول تستدين أميركا؟
صحيفة ألمانية مشهورة تكشف عن طلب أوكراني خطير وحساس ينذر بحرب عالمية
قبيل انتخابات تاريخية وفاصلة .. من سيحسم جولة الإعادة في الانتخابات التركية؟
أول تعليق أمريكي على صاروخ إيران البالستي “خيبر”
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول