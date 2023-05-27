معلومات رئيسية عن جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية بين أردوغان و كيليتشدار

السبت 27 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم غدا الأحد في جولة الحسم للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو. معلومات رئيسية حول الانتخابات التركية: