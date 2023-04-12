اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية جديدة للقرآن الكريم

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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حقق القارئ براء أحمد عبده سعيد المركز الأول في مسابقة جيبوتي الدولية للقرآن الكريم- جائزة رئيس الدولة- في فرع العشرين جزءًا.

كما حصد القارئ/ عبدالله العزي، المركز الثالث في فرع حفظ المصحف، والقارئ/ حبيب الذبحاني، المركز الثالث .

وهنأ معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة المتسابقين الفائزين - معتبراً ماحققه قراء اليمن من إنجاز دولي في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم فخراً للوزارة واليمنيين ، مكرراً دعم وتشجيع ورعاية القراء الموهوبين الذين شرفوا الوطن.

وقد تم ترشيح المتسابقين الثلاثة ممثلين عن وزارة الأوقاف والإرشاد - بعد اجتيازهم التصفيات النهائية للمترشحين للمسابقات القرآنية الدولية والتي أقيمت في شهر شعبان للعام الحالي.