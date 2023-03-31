المليشيات الحوثية ترتكب جريمة حرب جديدة تهدد حياة الملايين والشرعية توجه طلبا عاجلاً للمجتمع الدولي الأرصاد اليمني يؤكد استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء عضو الوفد الحكومي «فضائل» يكشف تفاصيل الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى التي ستبدأ الثلاثاء المقبل الخارجية الإيرانية تكشف عن رؤيتها الاستراتيجية والسياسية حول الوضع في اليمن الصين تفحص رقائق الذاكرة الأميركية..تحسبا لمخاطر أمنية في مطار عدن.. القبض على رجل انتحل شخصية امرأة طبيبة ومارس النصب والإبتزاز على النساء واشنطن تتحرك ضد ايران وترفع دعوى تتعلق بمصادرة مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للحوثيين الشرعية في اليمن: المشكلة في بلادنا داخلية واتفاق صفقة التبادل ''خطوة ايجابية'' إيران تعتقل خلية تضم 30 شخصا بينهم ''حوثيين'' والسبب السعودية.. تفاصيل
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات ريمة، إب، البيضاء، الضالع، تعز، لحج وأبين.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء و ذمار، والسواحل الغربية والجنوبية وخليج عدن والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء - حدة : 22.2ملم، السدة : 15.2، إب : 09.5، المحويت : 0.4ملم.
كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، البيضاء، ذمار، تعز، لحج وأبين وكانت خارج نطاق محطات الرصد.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.