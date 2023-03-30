أمنية عدن تكشف تطورات جديدة في قضية مقتل التاجر العديني

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، القبض على المتهمين بقتل التاجر أحمد العديني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.





وأفادت شرطة عدن، بأن شرطة دار سعد ألقت القبض على المتهمين بمقتل التاجر احمد حمود العديني، والذي قُتل داخل محله التجاري قبل أيام بمدينة عدن.







ونقل موقع "درع الجنوب" التابع لما يسمى بـ "القوات المسلحة الجنوبية" عن مدير شرطة دار سعد، العقيد مصلح الذرحاني قوله "إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بقتل التاجر العديني وعددهم ثلاثة، بالتنسيق مع شرطة الشيخ عثمان بعد جهود امنية مشتركة أدت للقبض على الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة".







وأوضح الذرحاني أنه تم القبض على المتهمين الثلاثة في مديرية دار سعد حيث حاول المتهم الرئيسي في الجريمة الفرار وقام ببيع سلاحه الشخصي، اداة الجريمة لكن الأجهزة الأمنية قبضت عليه كما تم تحريز سلاحه من البائع.







وأكّد أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة في المحضر الرسمي للتحقيق ليتم بعدها تحويلهم الى النيابة الجزائية لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهم جراء جريمتهم النكراء.







وخلال الأيام الماضية، طالب تكتل تجار تعز، وأسرة التاجر العديني وتجار عدن، بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة مستعجلة، ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.





