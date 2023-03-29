الاتحاد الآسيوي يعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد لقاء الإياب بين الهلال وفريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة لقاء الإياب في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة على ستاد سايتاما في اليابان.
وتقام مباراة الذهاب في المملكة العربية السعودية يوم 29 أبريل المقبل على أن يقام لقاء العودة يوم 6 مايو المقبل.