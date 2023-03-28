اليونسكو تدرج رسمياً معالم مملكة سبأ على قائمة التراث العالمي ومسؤول حكومي يتسلم الشهادة

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تسلمت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء شهادة إدراج معالم مملكة سبأ القديمة على قائمة التراث العالمي.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية ان سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح تسلم الشهادة خلال لقاء بالمدير العام للمنظمة الدولية السيدة أودري أزولاي.



وكانت اليونسكو ادرجت معالم مملكة سبأ على لائحة التراث في الماضي، لتصبح خامس موقع يمني على هذه اللائحة الدولية الى جانب مدينة شبام القديمة وسورها في محافظة حضرموت، مدينة صنعاء القديمة، حاضرة زبيد التاريخية، وارخبيل سقطرى.



وتشمل معالم سبأ القديمة على سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية من الألفية الأولى قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام حوالي 630 م.



وتعكس المعالم الأثرية المعرضة للإندثار هذه ملامح الإدارة المركزية المعقدة لمملكة سبأ عندما سيطرت على جزء كبير من طريق البخور عبر شبه الجزيرة العربية، ولعبت دورًا رئيسيًا في الشبكة الأوسع للتبادل الثقافي التي تعززها التجارة مع البحر الأبيض المتوسط ​​وشرق إفريقيا.



وتقع هذه المواقع في منطقة شبه قاحلة من الوديان والجبال والصحاري، وتضم بقايا مستوطنات حضرية كبيرة، بما في ذلك المعابد الضخمة والأسوار والمباني الأخرى.

يعكس نظام الري في مأرب القديمة براعة تكنولوجية في الهندسة الهيدرولوجية والزراعة على نطاق لا مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة ، مما أدى إلى إنشاء أكبر واحة قديمة من صنع الإنسان.

وقالت لجنة اليونسكو للتراث العالمي إجراءً طارئًا لإدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ، بسبب تهديدات التدمير جراء الصراع المستمر.

وتوفر قائمة التراث العالمي المعرض للخطر إمكانية الوصول إلى المساعدة الدولية المعززة، الفنية والمالية على حد سواء، وتساعد في حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية المواقع.