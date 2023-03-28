تحت تهديد السلاح.. مليشيات الحوثي تقتحم عدداً من المساجد في صنعاء وتمنع إقامة صلاة التراويح

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن عناصر حوثية، اقتحمت عدداً من المساجد، ومنعت إقامة صلاة التراويح تحت تهديد السلاح.

وذكرت أن العناصر التابعة للمليشيا الحوثية اقتحمت مساء الاثنين مساجد في حي النصر بسعوان، ومنعت الأهالي من أداء صلاة التراويح كما أحدثت فوضى عارمة في المساجد.

ووفقاً للمصادر فإن العناصر المسلحة التي منعت صلاة التراويح، حاولت إجبار المصلين على الاستماع لمحاضرة طائفية.

وفي وقت سابق، زعم ناشطون حوثيون أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وجه بعدم اعتراض المصلين أثناء أداء صلاة التراويح وبثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد.

وأدت الحادثة إلى حالة من الاستهجان والاستياء الكبير لدى أبناء المنطقة، الذين اعتبروا الحدث سابقة خطيرة تهدف إلى استهداف حرمة المساجد والشعائر الدينية.