رئيس الحكومة يصدر من عدن توجيهات تخص المقاتلين في الجبهات ويشدد: ''استعدوا لكل الإحتمالات''

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-عدن

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وجه رئيس الحكومة اليمنية، الثلاثاء بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات العسكرية والأمنية وتنظيم أوضاع الجبهات.. مشددا على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارتي الدفاع والمالية، ورئاسة هيئة الأركان العامة.

جرى خلال الاجتماع، بحضور وزيري الدفاع الفريق محسن الداعري والمالية سالم بن بريك، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، استعراض الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وتطرق الاجتماع الى الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية مع استمرار رفض المليشيا لكل دعوات التهدئة، وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المستجدات.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بإيلاء كل الاهتمام والرعاية بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير كافة الامكانيات من اجل قيامها بالأدوار والمهام المناطة بها على الوجه الأمثل.. مشيرا الى انه سيتم وضع معالجات لكل الإشكاليات التي سادت في الفترات السابقة.