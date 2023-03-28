رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للجيش ورفع الجاهزية القتالية لأعلى المستويات رئيس الحكومة يصدر من عدن توجيهات تخص المقاتلين في الجبهات ويشدد: ''استعدوا لكل الإحتمالات'' رحلة تجريبية الى مطار عسكري في مأرب استعدادا لهذه المهمة وثيقة تكشف فساد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي السفارة اليمنية بالرياض تعلن وفاة واصابة يمنيين في حادث عسير تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد دعوى قضائية ضد غوغل قد تغير من شكل الإنترنت
وجه رئيس الحكومة اليمنية، الثلاثاء بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات العسكرية والأمنية وتنظيم أوضاع الجبهات.. مشددا على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارتي الدفاع والمالية، ورئاسة هيئة الأركان العامة.
جرى خلال الاجتماع، بحضور وزيري الدفاع الفريق محسن الداعري والمالية سالم بن بريك، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، استعراض الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وتطرق الاجتماع الى الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية مع استمرار رفض المليشيا لكل دعوات التهدئة، وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المستجدات.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بإيلاء كل الاهتمام والرعاية بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير كافة الامكانيات من اجل قيامها بالأدوار والمهام المناطة بها على الوجه الأمثل.. مشيرا الى انه سيتم وضع معالجات لكل الإشكاليات التي سادت في الفترات السابقة.