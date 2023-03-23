السودان تجدد دعمها لـ اليمن لتعزيز الاستقرار وعودة الشرعية عاجل: السعودية تجري مباحثات لإعادة العلاقات مع دولة عربية بعد سنوات من القطيعة اللواء « سلطان العرادة» يعلق على تصعيد الحوثي في حريب مأرب وتعز ويبلغ واشنطن موقف «الرئاسي» بيان للمقاومة الشعبية بمأرب والجوف: نستنكر استبعاد السياسي محمد قحطان من صفقة التبادل ونطالب بتغيير وفد الحكومة الأزمات الدولية :الاتفاق السعودي الإيراني لاينهي الحرب اليمنية اتفاق جديد بين السعودية وإيران منظمة حقوقية تحدد السبب الذي يجعل مليشيا الحوثي تتمادى في استهداف المدنيين عدن: الفريق بن عزيز يصل العاصمة المؤقتة لهذه المهمة ووزير الدفاع يعود الانتقالي يعلن رسمياً تمرده على الرياض ''لا اله الا الله الحوثي عدو الله'' الآلاف في مدينة إب يشيعون جثمان ''المُكَحل'' ويهتفون ضد المليشيات الحوثية
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، التحديات الراهنة أمام جهود تحقيق السلام في ظل استمرار التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات.
وخلال اللقاء أطلَع اللواء العرادة، السفير الأمريكي، على آخر المستجدات والتطورات في ظل تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وقصفها مؤخراً للمدنيين الآمنين في مديرية حريب ومدينة تعز وتفجيرها لمنازل المواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح، واستمرار خرق الهدنة بشكل متواصل في مختلف الجبهات، منوهاً إلى أن استمرار ذلك التصعيد يهدد جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وفرص إحلال السلام في البلاد.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية الدور الأمريكي للدفع بالعملية السياسية في اليمن وإنجاح المفاوضات الجارية مع المليشيات الحوثية في العديد من الملفات وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين وإحياء مسارات الهدنة الإنسانية وتجديدها وتمديدها تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ومستدام يلبي تطلعات اليمنيين وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً وهي (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها ٢٢١٦) وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وشدد العرادة، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوطات الكافية على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإجبارها على تنفيذ التزاماتها السابقة والكف عن أنشطتها الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بدعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الحكومتين اليمنية والإمريكية لدعم جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات وتأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
من جهته أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، استمرار دعم بلاده للشعب اليمني وتقديم كافة المساعدات اللازمة مختلف الجوانب.