اللواء « سلطان العرادة» يعلق على تصعيد الحوثي في حريب مأرب وتعز ويبلغ واشنطن موقف «الرئاسي»

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 487

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، التحديات الراهنة أمام جهود تحقيق السلام في ظل استمرار التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات.

وخلال اللقاء أطلَع اللواء العرادة، السفير الأمريكي، على آخر المستجدات والتطورات في ظل تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وقصفها مؤخراً للمدنيين الآمنين في مديرية حريب ومدينة تعز وتفجيرها لمنازل المواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح، واستمرار خرق الهدنة بشكل متواصل في مختلف الجبهات، منوهاً إلى أن استمرار ذلك التصعيد يهدد جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وفرص إحلال السلام في البلاد.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية الدور الأمريكي للدفع بالعملية السياسية في اليمن وإنجاح المفاوضات الجارية مع المليشيات الحوثية في العديد من الملفات وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين وإحياء مسارات الهدنة الإنسانية وتجديدها وتمديدها تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ومستدام يلبي تطلعات اليمنيين وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً وهي (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها ٢٢١٦) وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وشدد العرادة، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوطات الكافية على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإجبارها على تنفيذ التزاماتها السابقة والكف عن أنشطتها الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بدعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الحكومتين اليمنية والإمريكية لدعم جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات وتأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

من جهته أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، استمرار دعم بلاده للشعب اليمني وتقديم كافة المساعدات اللازمة مختلف الجوانب.