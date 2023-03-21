محكمة حوثية: الحكم بسجن المومري عام ونصف وعلاو 3 سنوات وأحمد حجر عام واحد والمصباحي 6 أشهر

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء حكما قضى بسجن الناشطين أحمد علاو ومصطفى المومري وأحمد حجر وحمود المصباحي مدة تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر.

وقال المحامي وضاح قطيش إن المحكمة قضت بسجن أحمد علاو مدة 3 سنوات، ومصطفى المومري مدة سنة ونصف، وأحمد حجر مدة سنة، وحمود المصباحي مدة 6 أشهر.

كما قضت المحكمة الحوثية بحذف قنوات الناشطين من مواقع التواصل الاجتماعي وتغريمهم 10 ملايين ريال.

وكانت مليشيا الحوثي في صنعاء قد اختطفت الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد حجر، واقتادته إلى مكان مجهول.

وجاء اختطاف "حجر" بعد يوم من نشره مقطع فيديو على قناته في اليوتيوب، هاجم فيه حكومة المليشيا وفسادها وتجويعها لليمنيين، والتغيير الكبير الحاصل في المناهج والقطاع التعليمي.

وأدان نشطاء وقيادات متواجدة في صنعاء جريمة الاختطاف، مؤكدين في حملة تضامن أن المليشيا تمارس القمع وتكميم الأفواه، وتوزع تهم الخيانة والعمالة لكل من ينتقد فسادها ونهبها للمال العام، وانتهاكاتها بحق المواطنين.

وتمارس مليشيا الحوثي عمليات قمع وإرهاب بحق الناشطين والصحفيين، وسجن العديد منهم، وشردت آخرين، ضمن عمليات إرهاب ممنهجة.