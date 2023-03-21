قرارات جديدة من بايدن بشأن قانوناً يرفع السرية عن وثائق استخبارية حول منشأ كورونا وكيل المحافظة يقر خطة طوارئ في مأرب لمواجهة كوارث سيول الأمطار والبدء بتنفيذها عاجل.. مواجهة “جديدة” بين طائرات روسية وأمريكية تفاصيل لقاء العليمي مع سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في الرياض أسرة المختطف«محمد قحطان» تصدر بيانا وهذا ما طالبت به من الأطراف المعنية بمفاوضات الأسرى الحكومة الأوكرانية :تحميل شحنة قمح جديدة تقدر بـ30 ألف طن مخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن علامة في ذقن بوتين كشفت "المفاجأة".. صحيفة بريطانية تتحدث عن "شبيه بوتين" بعد زيارته لمناطق أوكرانية بيان مشترك للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي لليمن بشأن صفقة الأسرى بين الشرعية والمليشيات محاولة فاشلة للانفصاليين لمنع موكب رئيس الوزراء من الوصول الى مركز محافظة «أبين» مسؤول إيراني رفيع: إيران تعتبر السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي
خرجت لجنة الطوارئ الفرعية بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، بخطة طوارئ متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومة لمواجهة أية كوارث طبيعية نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة.
وتتضمن الخطة، إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار كوارث السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء في حالة حدث أضرار، وإجراءات معالجة الأضرار المحدودة التي تسببت بها الأمطار خلال الأيام الماضية.
وأقرت اللجنة عمل توعية واسعة عبر الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام، للمواطنين خاصة القاطنين في مجاري السيول، بسرعة إخلاء أماكنهم والابتعاد عن مناطق السيول، وتحمل أرباب الأسر مسؤوليتهم لحماية أسرهم وأطفالهم من خطر السيول والكوارث، وسرعة رفع مخلفات السيول التي تركتها في بعض الشوارع والعبارات، وفتح مجاري السيول التي جرى سدها بالأتربة ومخلفات البناء والمناشير، أو سدها بالبسط والبناء.
وأقرت لجنة الطوارئ تشكيل لجنة فنية تنفيذية لخطة الطوارئ برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حٌميد ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كافة الجهات والمكاتب الحكومية الخدمية ذات العلاقة، لبدء أعمال تنفيذ الخطة المقرة، وسرعة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل عمل مخزون احتياطي كاف من كافة المواد الأساسية تمكن من التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول عند حدوث الكارثة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات لمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار خلال الأيام الماضية أكثرها في المخيمات بسبب خيامها المتهالكة التي لم تصمد أمام الأمطار، وبلغت بحسب مسح الوحدة التنفيذية للنازحين 7941 أسرة تضررت تضررا جزئيا، و256 تضررت كليا.