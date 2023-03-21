وكيل المحافظة يقر خطة طوارئ في مأرب لمواجهة كوارث سيول الأمطار والبدء بتنفيذها

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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خرجت لجنة الطوارئ الفرعية بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، بخطة طوارئ متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومة لمواجهة أية كوارث طبيعية نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة.

وتتضمن الخطة، إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار كوارث السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء في حالة حدث أضرار، وإجراءات معالجة الأضرار المحدودة التي تسببت بها الأمطار خلال الأيام الماضية.

وأقرت اللجنة عمل توعية واسعة عبر الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام، للمواطنين خاصة القاطنين في مجاري السيول، بسرعة إخلاء أماكنهم والابتعاد عن مناطق السيول، وتحمل أرباب الأسر مسؤوليتهم لحماية أسرهم وأطفالهم من خطر السيول والكوارث، وسرعة رفع مخلفات السيول التي تركتها في بعض الشوارع والعبارات، وفتح مجاري السيول التي جرى سدها بالأتربة ومخلفات البناء والمناشير، أو سدها بالبسط والبناء.

وأقرت لجنة الطوارئ تشكيل لجنة فنية تنفيذية لخطة الطوارئ برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حٌميد ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كافة الجهات والمكاتب الحكومية الخدمية ذات العلاقة، لبدء أعمال تنفيذ الخطة المقرة، وسرعة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل عمل مخزون احتياطي كاف من كافة المواد الأساسية تمكن من التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول عند حدوث الكارثة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات لمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار خلال الأيام الماضية أكثرها في المخيمات بسبب خيامها المتهالكة التي لم تصمد أمام الأمطار، وبلغت بحسب مسح الوحدة التنفيذية للنازحين 7941 أسرة تضررت تضررا جزئيا، و256 تضررت كليا.