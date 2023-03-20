تفاصيل لقاء العليمي مع سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في الرياض

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الإثتين مع سفيري الاتحاد الاوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف الجهود الاقليمية والدولية المنسقة مع الأمم المتحدة لتجديد الهدنة الإنسانية المنتهية مطلع أكتوبر الماضي.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن اللقاء تطرق إلى المستجدات المحلية، والجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة والبناء عليها في التوصل الى خارطة طريق للسلام العادل والشامل في اليمن.



وأضافت أن السفيران الاوروبيان، وضعا العليمي أمام نتائج اتصالاتهما مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، والتدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.