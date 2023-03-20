عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يؤكد تمسك المجلس الرئاسي بالمرجعيات الثلاث لاي سلام قادم

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شدد اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة للأزمة اليمنية على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
جاء هذا خلال لقائه مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، آخر المستجدات وتطورات الاوضاع على الساحة الوطنية. وجدد اللواء العرادة، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج السلام العادل القائم على المرجعيات الأساسية للحل السياسي ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة..
لافتاً إلى دعم المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل في ربوع البلاد وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران.
وعبر العرادة عن شكره للسفير الهولندي، على زيارته الأخيرة لمحافظة مأرب واهتمامه الشديد بالإطلاع على واقع المحافظة والوضع الإنساني والتنموي خلال زيارته الميدانية الشهر الفائت.