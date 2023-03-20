الأوقاف اليمنية تقرر ايقاف إصدار تأشيرات العمرة

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قررت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، إيقاف إصدار تأشيرات العمرة إلى أجل غير مسمى، تفاديا للإزدحام في منفذ الوديعة البري مع السعودية.

جاء ذلك في تعميم صادر عن قطاع الحج والعمرة بالوزارة وموجهة لوكالات ومنشآت العمرة المعتمدة للموسم 1444هـ.

وقال التعميم، إنه "نظراً لقرب دخول شهر رمضان المبارك، ولترتيب عملية إصدار التأشيرات، ولتفادي الزحام في المنفذ، فإنه سيتم إيقاف تمرير المجموعات ابتداءً من يومنا هذا الإثنين الساعة 11 مساءً 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2022م، وحتى إشعار آخر".

وأضاف التعميم: "وعليه: يمنع إرسال أية مجموعات جديدة منعا للمخالفة".

ويشهد ميناء الوديعة البري، ازدحاماً شديدا وتكدساً لسيارات وباصات تقل المعمرين اليمنيين.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في اليمن (حكومية)، ارجعت سبب ازدحام المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، إلى فتح تأشيرة العمرة للجميع دون وضع برنامج يتوافق مع القدرة الاستيعابية للمنفذ الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية للقائم بأعمال الهيئة الحكومية فارس شعفل، و نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال شعفل، إن “ذلك أدى إلى توافد الآلاف من المسافرين حيث وصل العدد منذ مطلع مارس أكثر من 70 ألف مسافر (مغادرين) فقط، في حين بلغ يوم الخميس الماضي عدد المسافرين 10 آلاف مسافر”.

وأشار إلى أن المنفذ البري يشهد إقبالا كبيرا في حركة الوصول والمغادرة، مؤكداً أن إدارة وموظفي الميناء يبذلون جهود كبيرة في الاستيعاب وإجراءات تفويج المسافرين على مراحل لضمان وصولهم المنفذ السعودي بكل يسر وسهولة.