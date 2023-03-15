مسئول رياضي في إب يكشف اسم القيادي الحوثي المتورط في محاولة اغتياله قبل أيام بمسدس كاتم للصوت

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اتهم أمين عام اتحاد كرة القدم بمحافظة إب "أمين غياث"، قيادي في مليشيا الحوثي بالوقوف وراء محاولة اغتياله التي نجا منها، قبل ايام.
وقال أمين غياث، الأمين العام لإتحاد كرة القدم، في منشور له بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإرهابي والمجرم المدعو محمد علي المشرقي الذي حاول ازهاق روحي وبإرادة الله تعالي بقيت على قيد الحياة".
واشار الى ان "الرصاص الذي وجهه القيادي الحوثي من مسدسه، سكنت داخل عموده الفقري".
وعينت المليشيا الانقلابية، القيادي الحوثي "المشرقي" نائباً لمدير المركز التعليمي بمديرية جبلة.
وتعرض أمين عام اتحاد كرة القدم في محافظة إب "أمين غياث"، لرصاص من مسدس كاتم للصوت خلال اجتماع في إحدى مدارس مدينة إب حضرته قيادات من مليشيا الحوثي بمحافظة إب.