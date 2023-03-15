جماعة الحوثي تتلقى أول ضربة ''عسكرية''موجعة بسبب الاتفاق السعودي الإيراني

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت صحيفة نداء الوطن اللبنانية ان حزب الله بدأ عملية إعداد العدة لمرحلة "التموضع" خلف موجبات اتفاقية بكين بين ايران والسعودية، سواءً على المستوى الإقليمي أو الداخلي.

إذ نقلت مصادر موثوق بها معلومات تفيد بأنّ طلائع هذا التموضع بدأت تتشكل من خلال قرار "تجميد أي نشاط لمعارضين خليجيين أو يمنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وسط ترقب زيارة موفد إيراني إلى بيروت لوضع قيادة "حزب الله" في أجواء المستجدات و"الضوابط الواجب الالتزام بها" في ضوء الاتفاق مع السعودية.

وتشمل تلك الضوابط،وفق الصحيفة، تعليق مهام كوادر "الحزب" ومستشاريه العسكريين في اليمن على قاعدة أنّ المرحلة الجديدة بعد الاتفاق تقتضي إعلاء مصلحة "إيران أولاً" لتمكينها من استعادة الثقة بجديتها في السعي إلى إنجاح التقارب مع السعودية.