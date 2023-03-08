لماذا ترفض السعودية ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان؟

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- الخليج أونلاين

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بعد إعلان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، المصنف إرهابياً في السعودية، دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة في لبنان، بدأت المملكة التحرك دبلوماسياً ضد ترشيحه.

وتنظر السعودية إلى فرنجية رئيس تيار المردة والمدعوم من حزب الله، أنه سيقود لبنان إلى الفوضى، ويزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد بالفترة الأخيرة.

وينذر وصول فرنجية، رئيس تيار المردة الذي ينتمي إليه وزير الإعلام السابق جورج قرداحي والذي تسبب في اشتغال أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج عام 2021، بحدوث أزمة لبنانية خليجية جديدة.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها عبر الشاشة، الاثنين 6 مارس الجاري: "المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

وتؤكد صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "حزب الله" يسعى لإحكام القبضة على لبنان المنهار اقتصادياً لـ6 سنوات أخرى بالإعلان عن دعم ترشيح فرنجية، الأمر الذي يعيد سيناريو اختيار الرئيس السابق ميشال عون، الذي أغرق لبنان سنوات عدة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء 7 مارس الجاري، إلى أن "الشعب اللبناني يستحق رئيساً يليق به وبلبنان". التحرك السعودي سيقود التحرك السعودي سفير المملكة في بيروت وليد البخاري، من خلال جولة سياسية تشمل البطريرك اللبناني بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وزعيم الكتائب اللبنانية سامي الجميل، وزعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لمنع ترشيح فرنجية المقرب من حزب الله اللبناني للرئاسة.

وكشفت قناة "الجديد" اللبنانية، الاثنين 6 مارس الجاري، أن البخاري سيطلق حراكاً سياسياً ضد ترشيح السياسي اللبناني سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وغرد السفير السعودي في بيروت .

وقال: "ظاهرةُ التقاءِ الساكِنَينِ في الِاستِحقَاقَاتِ البُنيَوِيّةِ تَقتَضِي التَّأَمُّلَ لتكرارِهَا نُطقاً وإعراباً، وخلاصةُ القولِ هُنَا: "إذا التَقَى سَاكِنَانِ فيتمُّ التخلّصُ من أَوَّلِهِمَا؛ إمَّا حذفاً إذا كان مُعتلاً، أو بتحريكِ أحدِهمَا إن كان السَّاكنُ صحيحاً...!".