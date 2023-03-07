التجارة بين روسيا والصين تواصل الارتفاع.. لصالح من تصب كفة الميزان التجاري

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ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في أول شهرين من العام الجاري 2023 بنسبة 25.9% وبلغ 33.685 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت عن الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.
وفي شهري يناير وفبراير من العام الجاري صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 15.036 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
فيما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 31.3% لتصل إلى 18.648 مليار دولار، بحسب بيانات الجمارك الصينية، ما يعني أن كفة الميزان التجاري ترجح لصالح روسيا.
وزادت الصين في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 حجم واردات الفحم من روسيا بنسبة 70.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي نهاية عام 2022، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3% وبلغت مستوى قياسيا بلغ 190.271 مليار دولار