البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، الإثنين، إن البنك منح في الفترة الأخيرة تراخيص لـ 6 بنوك منها ما هو قائم ويمارس نشاطه، ومنها ما هو قيد الافتتاح.



جاء ذلك خلال خلال إفتتاح بنك البسيري للتمويل الأصغر، في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.



وأشار إلى "إن منح التراخيص لهذه البنوك موازية لإقامة البنوك التجارية الكبيرة يأتي لتحقيق عدد من أهداف التنمية ومن بينها رفع نسبة المشاركة في الاقتصاد الوطني لفئة واسعة من قوة العمل، وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وامتصاص جزء من البطالة بين أوساط الشباب".



وأكد "باناجه" على أهمية إنشاء بنوك التمويل الأصغر التي تختص بتمويل المشاريع الصغيرة التي غالباً ما يكون اصحابها من فئات الشباب والفئات الأكثر عدداً من قوة العمل.



وكان وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، أشار إلى أن تأسيس هذه الصروح المالية هو تأكيد على حالة الاستقرار الذي تنعم بها محافظة حضرموت، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.