آخر الاخبار

البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدمية من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟ المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939''

البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 456

 

قال نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، الإثنين، إن البنك منح في الفترة الأخيرة تراخيص لـ 6 بنوك منها ما هو قائم ويمارس نشاطه، ومنها ما هو قيد الافتتاح.
 
جاء ذلك خلال خلال إفتتاح بنك البسيري للتمويل الأصغر، في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
 
وأشار إلى "إن منح التراخيص لهذه البنوك موازية لإقامة البنوك التجارية الكبيرة يأتي لتحقيق عدد من أهداف التنمية ومن بينها رفع نسبة المشاركة في الاقتصاد الوطني لفئة واسعة من قوة العمل، وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وامتصاص جزء من البطالة بين أوساط الشباب".
 
وأكد "باناجه" على أهمية إنشاء بنوك التمويل الأصغر التي تختص بتمويل المشاريع الصغيرة التي غالباً ما يكون اصحابها من فئات الشباب والفئات الأكثر عدداً من قوة العمل.
 
وكان وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، أشار إلى أن تأسيس هذه الصروح المالية هو تأكيد على حالة الاستقرار الذي تنعم بها محافظة حضرموت، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

إقراء أيضاً
عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة
اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا
صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدم
المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع
توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في
برئاسة وكيل المحافظة المكتب التنفيذي في مأرب يناقش عددا من تقارير الأداء ويتخذ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس