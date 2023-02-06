البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدمية من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟ المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939''
قال نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، الإثنين، إن البنك منح في الفترة الأخيرة تراخيص لـ 6 بنوك منها ما هو قائم ويمارس نشاطه، ومنها ما هو قيد الافتتاح.
جاء ذلك خلال خلال إفتتاح بنك البسيري للتمويل الأصغر، في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وأشار إلى "إن منح التراخيص لهذه البنوك موازية لإقامة البنوك التجارية الكبيرة يأتي لتحقيق عدد من أهداف التنمية ومن بينها رفع نسبة المشاركة في الاقتصاد الوطني لفئة واسعة من قوة العمل، وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وامتصاص جزء من البطالة بين أوساط الشباب".
وأكد "باناجه" على أهمية إنشاء بنوك التمويل الأصغر التي تختص بتمويل المشاريع الصغيرة التي غالباً ما يكون اصحابها من فئات الشباب والفئات الأكثر عدداً من قوة العمل.
وكان وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، أشار إلى أن تأسيس هذه الصروح المالية هو تأكيد على حالة الاستقرار الذي تنعم بها محافظة حضرموت، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.