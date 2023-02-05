موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للاندية.. الأهلي يصطدم بريال مدريد والهلال يواجه فلامنجو الاعلان عن وفاة برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق شاهد فيديو يوثق لحظة اسقاط المنطاد الصيني في سماء امريكا انتحار طفلين ''شنقا'' والشرطة تعتبر الحادثتين ''سابقة خطيرة في المجتمع اليمني'' خلال اسبوع فقط.. السعودية ترحل أكثر من 11 الف مخالف وتتوعد هؤلاء بالسجن 15 سنة وغرامة تصل الى مليون ريال سر بناء الأهرامات.. دراسة جديدة تجيب عن السؤال المحير سباق تسلح من نوع آخر.. هكذا ستتحدى غوغل روبوت "ChatGPT" l 5 مؤشرات تدل على تسمم العلاقات الأسرية.. اقرأها بعناية.. لهذا السبب.. الأثرياء يغادرون الصين.. والوجهة سنغافورة لهذا السبب.. الأثرياء يغادرون الصين.. والوجهة سنغافورة
تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي، امس السبت، بضربات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
وكان الوداد المغربي المبادر بالتسجيل عبر أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل الهلال النتيجة عبر محمد كنو من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة (90+3).
وبذلك الفوز، يتأهل الهلال السعودي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءا.
وفي المباراة الثانية اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء السبت، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.
ويدين الفريق الأحمر بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل محمد مجدي أفشة، صاحب هدف المباراة الوحيد، من تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 88.
وصعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، ضد ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة مساءا.