موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للاندية.. الأهلي يصطدم بريال مدريد والهلال يواجه فلامنجو

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي، امس السبت، بضربات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وكان الوداد المغربي المبادر بالتسجيل عبر أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل الهلال النتيجة عبر محمد كنو من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة (90+3).

وبذلك الفوز، يتأهل الهلال السعودي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءا.

وفي المباراة الثانية اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء السبت، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

ويدين الفريق الأحمر بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل محمد مجدي أفشة، صاحب هدف المباراة الوحيد، من تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 88.

وصعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، ضد ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة مساءا.