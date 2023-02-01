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خبراء تغذية: مواد غذائية قد تسبب الكآبة والقلق

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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سرد طبيب التغذية الروسي المعروف، ميخائيل غينسبورغ في حديث أدلى به لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” اسماء مواد غذائية قد تسبب اضطرابات لها علاقة بالكآبة والقلق الشديد.

وأشار في هذا السياق بشكل خاص إلى السكر والمنتجات المحتوية على السكر مثل الحلويات والكعك والمعجنات.

. وقال:” يعتقد الناس أنهم ما أن يأكلون الحلوى وحتى تتألق أدمغتهم على الفور، لكن في الواقع، إذا كان دماغ الإنسان يعمل بشكل جيد، فإنه لا يحتاج إلى منبّه إضافي على شكل سكر”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب الخبز والبطاطس والأرز التهابا عصبيا في جسم الإنسان، مما يسبب الاكتئاب حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة. وأوضح غينسبورغ قائلا:”إنك تريد بعد تناول هذه الأطعمة أن تأكل المزيد. ونظام المكافأة في دماغ الإنسان يأخذ في التغيّر”.

وأضاف الخبير أن هذا يجعلك تستمتع بالطعام وتصاب بالاكتئاب بدونه.

وقال:” إن الدهون المتحولة التي يحتوي عليها المارجرين وزيت عباد الشمس وغيرها تزيد من احتمالية حدوث اضطراب في الأوعية الدموية في الدماغ، ما يمكن أن يسبب اضطرابات اكتئابية”.

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