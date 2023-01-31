رويترز تسلط الضوء على ''العصيد'' أشهر الأكلات الشعبية في اليمن

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-رويترز

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بينما يقلب عجيناً بمجداف خشبي كبير في مطعم يعج بالزبائن، يقوم طاه يمني بإعداد العصيد، وهو وجبة شهيرة في اليمن تعتبر طبق الفقراء.

وتُصنع وجبة العصيد بإضافة الطحين إلى ماء يغلي ويحرك بسرعة لصنع عجينة ناعمة، وهو أحد الأطباق الأساسية التي تُقدم في اليمن مع صلصة يغمس فيها، مالحة أو حلوة.

ويقول نبيل القدسي، وهو صاحب مطعم شهير للعصيد في صنعاء، إنّ هذه الوجبة صحية لأنها لا تحتوي على دقيق أبيض.

ويضيف "‏قيمتها الغذائية أنها تحتوي على إيش؟ البُر (القمح) والذرة الشامية والذرة الصفراء، يعني من جميع أنواع الحبوب مخلوط، فتعتبر الحبوب يعني مش من الدقيق الأبيض، لأنه مش صحيح (غير صحي) لكن هذا قمح وشعير وذرة صفراء يعني مادة غذائية صح".

وتحتاج الأسرة المكونة من ستة أفراد إلى نحو ثلاثة آلاف ريال يمني (5.4 دولارات) يومياً لشراء وجبة عصيد من مطعم. لكن لو جرى تحضيرها في المنزل تكون أرخص كثيراً.

ويقول المحاسب بمطعم العصيد، معتز مرشد: "‏الآن ما شاء الله، الآن أصبح في هذه الفترة الإقبال عليها شديداً بسبب غلاء المعيشة، وأصبحت وجبة رخيصة يأكلها الغني، ويأكلها الفقير، يعني جميعاً، وأصبحت مفيدة بالذات لأصحاب مرض السكر، لأنها خالية من الدقيق الأبيض والزيت".

وأدت الحرب بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية، إلى إضعاف الاقتصاد اليمني أكثر، وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتسبب التضخم ونقص العملات الأجنبية في عدم توفر الغذاء والماء النقي والوقود للكثيرين في اليمن الذي يستورد معظم احتياجاته.

ويقول ناصر الغيلي، وهو من سكان صنعاء: "العصيد هذا يعتبر أكلة قديمة منذ القدم، أجدادنا نشأوا على العصيد، هذا العصيد منوع من جميع الحبوب وله فوائد صحية كثيرة. وبالنسبة لأسعار العصيد هذا فسعره مميز، يستطيع أن يأكله الفقير والمتوسط والغني".

وقال علي همدان، مدير أحد البنوك المحلية: "‏أنا طبعاً فيني السكر، ومرضى السكري غذاؤهم محدد، والدقيق هذا نبعد عنه، من الضروري ما يكون هناك خضراوات، ‏فهذه أعتبرها الوجبة الصحية، مقارنة بمعظم المواطنين، بمذاقها الخاص، وحتى عندما أتغدى هنا أجلس وأنا شبعان طوال اليوم".

وقال جاوود الحمادي، صاحب ورشة سمكرة: "‏العصيد تعتبر من الأكلات الرئيسية هذه الأيام بالذات، الوضع، الظروف التي تمر البلاد فيها، وجبة رخيصة وصحية، يعني غذائية أحسن من الوجبات الباقية".