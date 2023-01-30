عاجل: القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم الكشف عن اول مهام قوات درع الوطن من هو قائد قوات درع الوطن التي شكلها الرئيس العليمي؟ اغتيال اكاديمي ومسئول امني سابق في تعز WSJ: إسرائيل وراء الغارة بأصفهان.. وإيران تكشف تفاصيل جونسون يكشف كيف هدّده بوتين بالقتل قبل غزو أوكرانيا بعد عبوره حدود العراق لسوريا قادمة من إيران.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات تفاصيل مثيرة… كيف حاولت هذه الدولة إنشاء جيش من العمالقة ؟ أفضل وظيفة لـ2023 راتبها يتجاوز 100 ألف دولار.. ولا تتطلب شهادة جامعية
أجريت اليوم الإثنين، مراسم قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.
وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو، وأوساسونا.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
أوساسونا – أتلتيك بيلباو
ريال مدريد – برشلونة
ويقام هذا الدور على مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وسيكون لقاء الذهاب في 8 فبراير/شباط المقبل، على أن يكون الإياب يوم 1 مارس/أذار المقبل.
وستختلف مواعيد مواجهتي الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، نظرا لمشاركة الميرنجي في كأس العالم للأندية بالمغرب خلال شهر فبراير/شباط المقبل.