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عاجل: القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أجريت اليوم الإثنين، مراسم قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.

وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو، وأوساسونا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أوساسونا – أتلتيك بيلباو

ريال مدريد – برشلونة

ويقام هذا الدور على مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وسيكون لقاء الذهاب في 8 فبراير/شباط المقبل، على أن يكون الإياب يوم 1 مارس/أذار المقبل.

وستختلف مواعيد مواجهتي الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، نظرا لمشاركة الميرنجي في كأس العالم للأندية بالمغرب خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

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