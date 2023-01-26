تصريحات قائد لواء في الجيش الوطني حول ''السلام والاتفاق والتسوية'' مع جماعة الحوثي

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أكد قائد اللواء 203 ميكا، العميد هلال القامص، إن الرهان على السلام مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا رهان خاسر.

وقال في تصريح نشره موقع الجيش “سبتمبر نت” أن من يعتقد أن جماعة الحوثي الإرهابية قد تلتزم بأي اتفاقيات أو تسويات أو سلام لم يفهم طبيعة وتكوين هذه الجماعة الارهابية وتركيبتها الاجرامية المعززة بالجهل والتعصب والحقد والعنف والدمار، فهو واهم.

وأشار إلى أن تلك العصابة لم تلتزم بأي اتفاق وقد عقدت عشرات الاتفاقات والهدن ومعاهدات الصلح ووقف إطلاق النار لكنها بعد كل اتفاقية تبدأ في البحث عن ثغرات لنقض الاتفاقات، لافتا إلى أن سجلها مليء بالخيانة ونكث الاتفاقيات.

ولفت ايضا إلى أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا يجدي معها خطاب السلام ولا يمكن أن تجنح للسلام فالجرائم والاعتداءات الارهابية المتكررة تثبت فشل مسار السلام مع هذه الجماعة التي لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع الإيرانية.