مباحثات يمنية امريكية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد تصريحات قائد لواء في الجيش الوطني حول ''السلام والاتفاق والتسوية'' مع جماعة الحوثي شاهد.. صورة أميرة سعودية مع جورجينا صديقة رونالدو تحصد تفاعلا واسعا رئيس أركان الجيش اليمني: القوات المسلحة أوقفت الزحف الإيراني وهذه التضحيات تستحق كل الدعم الغام الحوثي تقتل مدنيين في الحديدة وتصيب آخرين في حجة صدور الحكم في قضية بندر القرهدي التي هزت الشارع السعودي الإنتقالي الجنوبي ينقل المعركة الى وادي حضرموت ويحشد مليشياته لاقتحام سيئون والمحافظ يغادر سرا الى الإمارات حركة الجهاد الإسلامي تتوعد اسرائيل بمعركة قريبة وفتح تدعو لإضراب عام تطورات العدوان الأسرائيلي على جنين وحصيلة بالضحايا حتى الآن لأول مرة في تاريخها… صحراء السعودية تتوشح بالبياض وهطول غزير للأمطار في عدة مناطق
أكد قائد اللواء 203 ميكا، العميد هلال القامص، إن الرهان على السلام مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا رهان خاسر.
وقال في تصريح نشره موقع الجيش “سبتمبر نت” أن من يعتقد أن جماعة الحوثي الإرهابية قد تلتزم بأي اتفاقيات أو تسويات أو سلام لم يفهم طبيعة وتكوين هذه الجماعة الارهابية وتركيبتها الاجرامية المعززة بالجهل والتعصب والحقد والعنف والدمار، فهو واهم.
وأشار إلى أن تلك العصابة لم تلتزم بأي اتفاق وقد عقدت عشرات الاتفاقات والهدن ومعاهدات الصلح ووقف إطلاق النار لكنها بعد كل اتفاقية تبدأ في البحث عن ثغرات لنقض الاتفاقات، لافتا إلى أن سجلها مليء بالخيانة ونكث الاتفاقيات.
ولفت ايضا إلى أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا يجدي معها خطاب السلام ولا يمكن أن تجنح للسلام فالجرائم والاعتداءات الارهابية المتكررة تثبت فشل مسار السلام مع هذه الجماعة التي لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع الإيرانية.