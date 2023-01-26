عاجل: تطورات العدوان الأسرائيلي على جنين وحصيلة بالضحايا حتى الآن

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين ترتفع إلى 9 شهداء بينهم سيدة مسنة.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، باقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك ضد "الجرائم" الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بأشد العبارات الاقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم ضد أهلنا في جنين ومخيمها.

وأضافت أن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية".

وتابعت: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الآن وفي ظل هذه المناظر الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟".

وفي وقت سابق الخميس، قال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبيّن الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.