دراسة تفجر مفاجأة: #فيروس_كورونا مخبري تم تصنيعه وإنتاجه

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ضجة واسعة أثارتها دراسة ألمانية حديثة بشأن منشأ فيروس كورونا (كوفيد - 19).
الدراسة الألمانية أكدت العثور على دليل يثبت أن 99.9% من فيروس كورونا صنع وأنتج داخل مخبر، مشيرة إلى أن كوفيد19 فيروس معدل وراثيا بشكل متعمد.
ووجد العلماء بصمة في جينوم "Sars-CoV-2"، موضحين أن هذا نمط يتكرر بانتظام في جينوم الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
وقالت الدراسة إن المختبرات التي تعدل فيروسات الحمض النووي وراثيا مثل فيروس "Sars-CoV-2" تجمع أولا المواد الجينية من لَبِنات بناء الحمض النووي الفردية، وتبقى الأنماط المميزة بالقرب من التقاطعات لهذه "اللبنات الأساسية".
وقارن العلماء جينومات الفيروسات الاصطناعية المعروفة والفيروسات الطبيعية، وأكدوا أنه في الفيروسات الطبيعية، يتم توزيع مواقع التعرف بشكل عشوائي تماما، بينما في المواقع المصطنعة تظهر دائما بنمط معين، وهذا النمط موجود أيضا في فيروس "Sars-CoV-2".