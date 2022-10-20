الحزب الإشتراكي بمحافظة الجوف: مجلس القيادة الرئاسي خيب الآمال بالخطوات التي اتخذها منذ اعلانه وأبناء الجوف لن يسمحوا لأي كان بمصادرة تضحياتهم

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قال رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي بمحافظة الجوف الاستاذ خالد الشراري أن مجلس القيادة الرئاسي خيب الآمال بالخطوات التي اتخذها منذ اعلانه. واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك أنه في الوقت الذي كنا نأمل أن يتجه مجلس القيادة الرئاسي إلى إتخاذ خطوات تعزز الصف الوطني المقاوم وتعيد الأمل نتفاجأ به يخيب آم ويفقد ثقة الصف الوطني.
وأوضح أن الصف الوطني المقاوم فقد الثقة بالمجلس الرئاسي وهم الذين لولا ثباتهم وصمودهم لانتهت الحرب بحسم عسكري للحوثيين مبكرا ولكانت هزيمة مخزية للتحالف وضربة قاصمة للمشروع العربي وإخماد لكل مناهض للمشروع الإيراني في اليمن.
وأضاف رئيس الدائرة السياسية لاشتراكي الجوف الاستاذ خالد الشراري "تضحيات أبناء محافظة الجوف ليست قليله وعلى مجلس القيادة الرئاسي ادراك ذلك ولن يسمحوا لأي كان بمصادرة ونسف تلك التضحيات .
واضاف مؤكدا "فنحن كنا ولا زلنا عمداء المواجهه منذ عقود وقدمت قبيلة دهم وأبناء الجوف عامه مالم يقدمه احد بدون انتقاص من جميع المقاومين للمشروع الحوثي من شتى أنحاء البلاد