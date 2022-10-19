قرابة 40 منظنة تدعو إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في وفاة 20 طفلاً في مناطق سيطرة الحوثيين

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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طالبت منظمات يمنية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية بفتح تحقيق دولي عاجل في اسباب وفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا الذين قضوا نتيجة حقنهم بعلاج مهرب ومنتهي الصلاحية في القسم المخصص لعلاجهم بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، منذ الـ 24 و25 من شهر سبتمبر الفائت.

ودعت 38 منظمة يمنية في بيان لها وصل مارب برس نسخة منه إلى محاسبة وملاحقة المتورطين في الكارثة التي أودت بوفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا.

وأضاف البيلن "تتابع المنظمات الموقعه ادناه بقلق بالغ وشديد واقعة وفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا الذين قضوا نتيجة حقنهم بعلاج مهرب ومنتهي الصلاحية في القسم المخصص لعلاجهم بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، منذ الـ 24 و25 من شهر سبتمبر الفائت. وكشف البيان عن أكثر من 45 طفلاً، تم حقنهم بهذا العلاج في وحدة علاج السرطان، بمستشفى الكويت بصنعاء ، وبدأت أعراض الصداع الشديد والتشنج والغيبوبة تظهر على الأطفال الذين تم حقنهم، من يوم الـ 26 من شهر سبتمبر الفائت، ما أدى الى وفاة 20 منهم في أيام متفرقة، وذلك منذ إعطائهم الجرعة حتى يومنا هذا وإزاء ذلك.

وطالبت المنظنات المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة بفتح تحقيق دولي عاجل في اسباب وتداعيات هذه هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها .

مأرب برس ينشر قائمة بأسماء المنظمات الموقعة على البيان:

1-منظمة هيومن فري للحقوق والتنمية

2-المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين

3-منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

4-منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

5-مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان

6-منظمة الجوف لحقوق الانسان والحريات

7-منظمة شهود لحقوق الإنسان

8-منظمة عين لحقوق الإنسان

9-منظمة مساواة للحقوق والحريات

10-الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

11-منظمة شاهد للحقوق والحريات. سيئون

12-منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية

13منظمة رصد للحقوق والحريات. اب

14-منظمة سقطرى للحقوق والحريات

15-منظمة كرامة لحقوق الإنسان

16-منظمة سواء للحقوق والحريات

17-منظمة رصد للحقوق والتنمية. البيضاء

18-منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. عمران 19-منظمة راصد للحقوق والحريات .. المحويت

20-اتحاد نساء تهامة

21-منظمة شاهد للحقوق والتنمية .. مأرب

22-منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الانسان

23-منظمة قواسم للحقوق والتنمية ..الحديدة

24-المركز الانساني للحقوق والتنمية

25-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (فريق إقليم سبأ وشبوه)

26-منظمة حماية للتوجه المدني

27-المركز القانوني للدراسات

28-مؤسسة إدراك للحريات والتنمية القانونية

29-دي يمنت للحقوق والتنمية. امانة العاصمة

30-منظمة انسان للحقوق والتنمية. صعدة

31-منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان

32-منظمة العدالة والانصاف للتنمية وحقوق الانسان

33-المنظمة الوطنية للحقوق

34-منظمة السلم الاجتماعي

35-منظمة انصاف للحقوق والتنمية

36-منظمة حرية وانصاف

37-مركز رصد للحقوق والتنمية

38-جمعية نماء الاجتماعية الثقافة التنموية