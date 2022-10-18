إنهيار متسارع في العملة اليابانية و يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انخفض سعر صرف الين الياباني في بورصة طوكيو، اليوم الاثنين، إلى مستوى 148.6 ين للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990. ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة اليابانية بحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 148.66 ين للدولار.

والمستوى القياسي السابق تم تسجيله في تداولات يوم الجمعة الماضي، حينها بلغت العملة اليابانية مستوى 147 ينا للدولار.

والسبب الرئيسي لاستمرار الانخفاض السريع للعملة اليابانية هو الاختلاف القوي في نهج البنوك المركزية الأمريكية واليابانية تجاه السياسة النقدية، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة، بينما يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند مستوى سلبي