الفقر يسجل مستويات جديدة لأول مرة منذ 20 عام في مصر إنهيار متسارع في العملة اليابانية و يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990 ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن في طهران.. وعقوبات أوروبية قاسية بعد مونديال 2022.. قطر تفوز بحق استضافة كأس آسيا برئاسة الوكيل مفتاح… اجتماع في مأرب لمناقشة الوضع التمويني واحتياجات النازحين في المحافظة مأرب… مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي أربع محافظات وزير الخارجية: مليشيا الحوثي تسورد النفط عبر شركات وهمية والقيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب ويطالب باستهداف الشبكة المالية للحوثيين صدور دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بالألوان. انطلاق اعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي في القاهرة زعماء الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع اسعار الغاز فهل ينجحون في تحديد أسعاره؟
انخفض سعر صرف الين الياباني في بورصة طوكيو، اليوم الاثنين، إلى مستوى 148.6 ين للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990. ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة اليابانية بحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 148.66 ين للدولار.
والمستوى القياسي السابق تم تسجيله في تداولات يوم الجمعة الماضي، حينها بلغت العملة اليابانية مستوى 147 ينا للدولار.
والسبب الرئيسي لاستمرار الانخفاض السريع للعملة اليابانية هو الاختلاف القوي في نهج البنوك المركزية الأمريكية واليابانية تجاه السياسة النقدية، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة، بينما يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند مستوى سلبي