وزير الخارجية: مليشيا الحوثي تسورد النفط عبر شركات وهمية والقيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب ويطالب باستهداف الشبكة المالية للحوثيين

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، الأوضاع السياسية في اليمن ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها.

وخلال اللقاء، عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في اليمن ..

منوهاً بالتعامل الإيجابي من قبل الحكومة وما ابدته من مرونة في التعامل مع مقترحات المبعوث للمحافظة على الهدنة في اليمن.

وأوضح بن مبارك، بأن الطبيعة العدوانية والاجرامية لمليشيا الحوثي اتضحت من خلال احباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء.

.مشيراً الى أن ما تسوقه مليشيا الحوثي من ذرائع لتبرير رفضها للسلام انما تهدف من خلالها الى تضليل الراي العام في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الخارجية " إن استمرار مليشيا الحوثي بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها سواء بعد اتفاق استكهولم أو تنفيذا لمقترح الهدنة الموسعة المقدم من المبعوث يؤكد أن تربح المليشيا من الحرب يشكل عائقاً أمام قبولها بالسلام".

ونبه بن مبارك لخطورة قيام مليشيا الحوثي باستيراد النفط عبر شركات وهمية واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب وطالب باستهداف الشبكة المالية لمليشيا الحوثي وتعطيلها. وتطرق وزير الخارجية لقضية خزان النفط صافر ..

مثمناً ما تبذله مملكة هولندا من جهود لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية كبرى بسبب تعامل مليشيا الحوثي غير المسؤول مع هذه القضية وتعمدها إبقاء التهديد البيئي الذي يشكله الخزان المتهالك ماثلا.

من جانبه أشار السفير الهولندي، الى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام .

.مؤكدا ًدعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.