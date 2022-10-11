وكالة تكشف: لماذا اختفى مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي وما الشرط الذي وضعه عند تعيينه؟

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قالت وكالة شينخوا الصينية ان مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، انسحب منذ أيام من مرافقة قيادة المجلس الرئاسي ،في الرياض، وعاد لمزاولة عمله في عدن.
وبحسب الوكالة فان الشعيبي رفض العمل مع المجلس من الرياض، مؤكدا بأنه اشترط منذ اليوم الأول لتعيينه بأن يمارس مهامه من عدن وليس من خارج البلاد.
ويحضر اللواء صالح المقالح المعين مديرا لمكتب مجلس القيادة الرئاسي، لقاءات رئيس المجلس رشاد العليمي ،بحسب ما ينشره الاعلام الرسمي.