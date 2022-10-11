جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لثلاثة اختصاصيين أمريكيين

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد، الاثنين، لـ بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديراً لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.

وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة "حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية".

وتأسست جائزة نوبل في الاقتصاد -الجائزة الوحيدة التي لم تتضمنها وصية العالم الكيميائي مخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895- عام 1968 للاحتفال بالذكرى الـ300 للبنك المركزي السويدي.

وتعرف هذه الجائزة رسمياً باسم جائزة بنك السويد (المركزي) في العلوم الاقتصادية، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرون سويدي (حوالي 900 ألف دولار)، ما يوازي فئات جوائز نوبل الأخرى في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

ومن المقرر أن يتقاسم الفائزون الثلاثة قيمة الجائزة الإجمالية بينهم بالتساوي.

وكغيرها من جوائز نوبل الأخرى التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، فإنه سيقام حفل توزيع الجوائز الرسمي في العاصمة السويدية ستوكهولم في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الذكرى السنوية لوفاة نوبل