تفاصيل لقاء رئيس الأركان مع قادة القطاعات ورؤساء العمليات في المناطق العسكرية

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورؤساء العمليات في قطاعات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، وبحضور قائد قوات الدعم والاسناد لتحالف العربي المقدم محمد بن سعيد الزهراني.

وخلال الاجتماع نقل رئيس هيئة الأركان إلى الحاضرين تحيات وتهاني الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، لجميع المقاتلين في الجبهات والميادين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، و30 نوفمبر..

مشيدا بمستوى جاهزية أبطال الجيش في مختلف القطاعات القتالية. وأشاد الفريق بن عزيز، بالتصدي الحازم والقوي من قبل أبطال الجيش في مختلف الجبهات للممارسات العدائية التي تقوم بها مليشيا إيران الحوثية.

وأكد أن القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي حريصة على دعم الجيش بكل أشكال الدعم والمساندة..

مشيدا بموقف ودعم الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه أكد قائد قوات الدعم والاسناد لتحالف العربي المقدم محمد بن سعيد الزهراني، استعداد القوات المشتركة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في المعركة حسب المتطلبات وما تفرضه عملية التنظيم والتعاون بين الإسناد الجوي والقوات في الميدان.