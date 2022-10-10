عاجل.. قرار جمهوري بتعيين محافظا لمحافظة الجوف تفاصيل لقاء رئيس الأركان مع قادة القطاعات ورؤساء العمليات في المناطق العسكرية وزير الخارجية يبلغ الإدارة الأميركية موقف الحكومة اليمنية بعد إفشال الحوثيين للهدنة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي: لن نقبل بأي شروط أو إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة مليشيات متمردة مرجعية شيعي كبير يفضح إيران ومليشياتها من الداخل ويشن هجوما لاذعا ويتحدث عن اليمن (فيديو) سفير اليابان يستعرض مع عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة المشاريع القادمة وفي أولوية ذلك ميناء عدن قرار مرتقب تدرسه الحكومة اليمنية بشأن وقف تصدير المنتجات الزراعية والسمكية مسئول يمني يتحدث عن الوديعة السعودية وكيف سيستقر سعر صرف العملة تحركات سياسية وعسكرية لنواب مجلس القيادة الرئاسي لردع مليشيات الحوثي اشتداد غضب الشارع الإيراني والأمن يعتقل تلاميذ المدارس بشاحنات بلا أرقام
عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورؤساء العمليات في قطاعات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، وبحضور قائد قوات الدعم والاسناد لتحالف العربي المقدم محمد بن سعيد الزهراني.
وخلال الاجتماع نقل رئيس هيئة الأركان إلى الحاضرين تحيات وتهاني الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، لجميع المقاتلين في الجبهات والميادين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، و30 نوفمبر..
مشيدا بمستوى جاهزية أبطال الجيش في مختلف القطاعات القتالية. وأشاد الفريق بن عزيز، بالتصدي الحازم والقوي من قبل أبطال الجيش في مختلف الجبهات للممارسات العدائية التي تقوم بها مليشيا إيران الحوثية.
وأكد أن القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي حريصة على دعم الجيش بكل أشكال الدعم والمساندة..
مشيدا بموقف ودعم الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
من جانبه أكد قائد قوات الدعم والاسناد لتحالف العربي المقدم محمد بن سعيد الزهراني، استعداد القوات المشتركة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في المعركة حسب المتطلبات وما تفرضه عملية التنظيم والتعاون بين الإسناد الجوي والقوات في الميدان.