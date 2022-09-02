تصعيد غير مسبوق من نادي القضاة بشأن حادثة مقتل القاضي "حمران" - حمّل قيادي حوثي المسؤولية وطالب بإغلاق قناة الهوية

الجمعة 02 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن نادي القضاة في صنعاء، التعليق المؤقت للعمل في كافة النيابات والمحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، اعتبارا من يوم غد السبت حتى تنفيذ القصاص من قتله عضو المحكمة العليا محمد حمران.

وقال النادي في بيان صحافي إن الإضراب يستثني النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وشعبتها الاستئنافية، المكلفة باجراء التحقيقات بعملية اختطاف وقتل عضو المحكمة العليا.

وأضاف أنه يطالب النائب العام بسرعة تحريك ورفـع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين، والمحرضين وعلى رأسهم رئيس شبكة الهوية محمد العمـاد، محملا مجلس القضاء المسؤولية الكاملة لما وصل إليه وضـع القضاء والقضاة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم.

ودعا النادي سلطات الحوثيين لإصدار قرار إداري عاجل بإغلاق قناة الهوية لمخالفتها قوانين الصحافة والمطبوعات، بما في ذلك دورها التحريضي ضد القضاة.