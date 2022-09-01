وزير الدفاع يعقد إتفاقا جديدا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 216

اشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود المبذولة والتدخلات الانسانية للجنة الدولية للصليب الاحمر في عموم محافظات الجمهورية.

واشار الوزير الداعري خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب المنسق لقسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر ليفاني كاتشارافا، الى ماتعانيه بلادنا في مختلف المجالات منذ ثمان سنوات بسبب الانقلاب الحوثي..

لافتاً الى استمرار عدوان المليشيات الحوثية على ابناء الشعب اليمني واستمرار خروقاتها للهدنة بمختلف المحافظات والتي كان اخرها في محافظة تعز.

واكد الوزير الداعري، استعداد وزارة الدفاع تسهيل مهام فريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ الاعمال الانسانية والطارئة في مختلف المحافظات المحررة.

من جانبها هنأت نائب المنسق لقسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الفريق الداعري بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه..

مشيدة بما ابداه من حرص في تذليل مهام اللجنة الدولية للصليب الاحمر. واكدت ليفاني اعتزام اللجنة الدولية للصليب الاحمر استمرار تقديمها للخدمات الانسانية والاعمال الطارئة كلما استدعت الحاجة وفي عموم ومختلف المحافظات اليمنية.