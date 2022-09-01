عاجل: أنباء عن اغتيال عضو سابق في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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افادت تقارير اعلامية، اليوم الخميس، بوقوع عملية اغتيال بالعاصمة صنعاء استهدفت عضو سابق في مجلس النواب.

وتقول المعلومات الأولية ان البرلماني السابق محمد عبدالله الكبسي اغتيل أمام منزله الكائن في منطقة الحصبة بصنعاء بعد ظهر اليوم.

ولم تتوفر حتى الان تفاصيل اضافية حول العملية ومن يقف خلفها.

والكبسي هو شيخ قبلي وبرلماني سابق عن حزب المؤتمر الشعبي من ابناء خولان، وهو ايضا عميد سابق في الجيش.

ويوم امس قُتل القاضي يحيى حمران بعد خطفه من قبل عصابة مسلحة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، اتهم اليوم الخميس، الحوثيين في قتل القاضي بعد اختطافه من أمام منزله في صنعاء.

ودان الإرياني عبر حسابه على تويتر "جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة قال انها تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء".

وقال أن قتل القاضي حمران جاء "بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة".