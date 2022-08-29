بيان نعي من الرئيس العليمي الى الشعب اليمني

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 163

نعى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وأعضاء المجلس إلى الشعب اليمني، وفاة المناضل الجسور محمد عبدالله الفسيل، الذي وافاه الأجل في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري، ورفعة وطنه وشعبه.

وجاء في بيان النعي "أن المناضل الفسيل كان أحد أبرز المناضلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ الثورة والجمهورية، وتطلعات شعبه في الحرية والتغيير، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ناضل من أجلها حتى آخر رمق من حياته.

وقال لقد خسر اليمن برحيل الفسيل، أحد أبنائه الشجعان، الذين ظلوا على العهد، كقائد مرجعي عايش مخاض الثورة السبتمبرية الخالدة، وسنوات الظلم والقهر ووحشة السجون، التي كان الفقيد الكبير أحد ضحاياها، وكان بطلاً من أبطال الثورة الأوفياء، ورجل دولة، وبرلماني، ودبلوماسي محنك من طراز رفيع في العهد الجمهوري، الذي يخوض اليوم من جديد معركة أخرى ضد مشروع الامامة المدعوم من النظام الايراني، وفق وكالة سبأ.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للشعب اليمني، وعائلة الفسيل عن خالص تعازيه بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المناضل الفسيل في سطور.. انقر هنا