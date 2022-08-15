مارب برس ينشر قائمة بأسماء اوائل الجمهورية. لطلاب الثانوية العامة الصين تفاجأ الأسوق بخفض غير متوقع للفائدة لدعم اقتصادها صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف عن تفاصيل رسالة ترامب إلى نتنياهو لضم أراض بالضفة الغربية تفاصيل تكشف لأول مرة…. قائد عملية القبض على سيف الإسلام القذافي : كل ما طلبه مني أن أطلق النار على رأسه تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأزهر يصدر بيانا بعد مقتل الظواهري ويكشف عن مفاجأة المبعوث الأمريكي يجري مباحثات بمسقط وأبوظبي بشأن اليمن رونالدو يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من الهزيمة المذلة رائدة فضاء من دولة عربية تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2024 قد لٱ تصدق… أول بطيخ قاتل بالعالم
أعلن قطاع المناهج والتوجيه بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العام للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021 – 2022م.
أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022م - القسم العلمي أسماء الأوائل:
1-وضحى نبيل علي محمد هاشم
2-علي عنتر علي صياد
3-سامي فهد حنش عبدالله
4-محمد عبدالحكيم محمد عبدالله
5-رانيا محمد علي يامي
6-بسمة أنيس محمد علي الزبيدي
8-إبراهيم جمال حسين مجور
9-رتاج طارق عبدالقادر حسن الجيلاني
10-يزيد حماد محمد حماد محامد
11-فاطمة يحيى عبدالله عيسى
12-صفية جواد مبارك عمر باتيس
13-علي صلاح محفوظ عمر تجرب
14-فداء أحمد سعيد صالح باربيد
15-مها عبدالله محمد بن محمد باوزير
16-محمد معاذ عبده سعيد
17-مها ناصر عبدالباقي عبدالوهاب
18-سمية منيف علي محمد الشحري
19-أرزاق خالد صالح جار الله حمامة
أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022م - القسم الأدبي أسماء الأوائل:
1-علي ناصر علي عبدالرحمن
2-نجاة محمد سعيد ناصر محمد
3-مارية أحمد محمود علي
4-محمد فضل علي مسعد
5-طيبة علي أحمد عوض مسلم
6-رحاب صالح حسن هذبول
7-صابرين سالم مبخوت مسعد العامري
8-حمدة سعد محمد علي
9-مريم محمد عبدالله عمر
10-عمير صادق أحمد عبدالملك
11-سعيد عبدالرحمن صادق علي علي الخلمي