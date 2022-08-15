مارب برس ينشر قائمة بأسماء اوائل الجمهورية. لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أعلن قطاع المناهج والتوجيه بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العام للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021 – 2022م.

أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022م - القسم العلمي أسماء الأوائل:

1-وضحى نبيل علي محمد هاشم

2-علي عنتر علي صياد

3-سامي فهد حنش عبدالله

4-محمد عبدالحكيم محمد عبدالله

5-رانيا محمد علي يامي

6-بسمة أنيس محمد علي الزبيدي

8-إبراهيم جمال حسين مجور

9-رتاج طارق عبدالقادر حسن الجيلاني

10-يزيد حماد محمد حماد محامد

11-فاطمة يحيى عبدالله عيسى

12-صفية جواد مبارك عمر باتيس

13-علي صلاح محفوظ عمر تجرب

14-فداء أحمد سعيد صالح باربيد

15-مها عبدالله محمد بن محمد باوزير

16-محمد معاذ عبده سعيد

17-مها ناصر عبدالباقي عبدالوهاب

18-سمية منيف علي محمد الشحري

19-أرزاق خالد صالح جار الله حمامة

أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022م - القسم الأدبي أسماء الأوائل:

1-علي ناصر علي عبدالرحمن

2-نجاة محمد سعيد ناصر محمد

3-مارية أحمد محمود علي

4-محمد فضل علي مسعد

5-طيبة علي أحمد عوض مسلم

6-رحاب صالح حسن هذبول

7-صابرين سالم مبخوت مسعد العامري

8-حمدة سعد محمد علي

9-مريم محمد عبدالله عمر

10-عمير صادق أحمد عبدالملك

11-سعيد عبدالرحمن صادق علي علي الخلمي