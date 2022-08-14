اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة العامة تقدم ملاحظاتها النهائية

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، اليوم، اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن باصرة.

وفي الاجتماع نوه المهندس باصرة عن تقديره لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها في دراسة مشروع الموازنات وعلى الاسئلة والآراء والمقترحات والملاحظات والتوصيات القيمة التي طرحت والتي عكست روح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز موارد الدولة ويخفف المعاناة عن كاهل المواطن التي اثقلته وتسببت في زيادة نسبة الفقر.

كما عبر رئيس اللجنة عن شكره للجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية ووكلاء الوزارة وبقية الوزارات المتخصصة وتعاونها مع اللجنة وتقديم المعلومات والردود على الملاحظات والاستفسارات والاسئلة بشكل كتابي او من خلال الردود الشفوية عند حضورها اجتماعات اللجنة.

هذا وكانت اللجنة قد قدمت في اجتماعها اليوم الملاحظات النهائية على التقرير المقدم من لجنة الصياغة والذي يشمل عدد من المحاور التي وردت في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، وكلفت لجنة الصياغة لاستيعابها بالتقرير الذي سيقدم الى مجلس النواب في جلسات انعقاده القادمة.