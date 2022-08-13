بالفيديو اعترافات خطيرة لخلية تهريب تكشف طريقة تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات بإشراف خبراء الحرس الثوري

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 460

نشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم السبت، اعترافات مصورة خطيرة لخلية تهريب بحري تابعة لـ ميليشيا الحوثي، تم ضبطها مؤخراً.

اعترافات خلية تابعة لـ ميليشيا الحوثي

في فيديو الاعترافات، يكشف أعضاء الخلية المكونة من أربعة عناصر بحارة “إبراهيم عمر حسن عوض عقد، ومصطفى أحمد عوض قداد، وحسين يحيى فتيني صليل، ومحمد عبده فتيني جنيد”، كيفية تجنيدهم من ميليشيا الحوثي.

وبحسب الخلية فقد “تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة، يُدعى علي حلحلي”.

وأقرّ أفراد الخلية بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى مواني الحديدة.

كما تضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، وكشفت كذلك استخدام ميليشيا الحوثي مواني الحديدة لتهريب الأسلحة.

الإيراني يعلق على ضبط خلية تابعة لـ ميليشيا الحوثي

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي، اعترفت بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

وكتب الإرياني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن الاعترافات “تؤكد استمرار طهران في تزويد الميليشيا بالأسلحة في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدُّوَليّ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.

وأشار الإرياني إلى أن الاعترافات “تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها ميليشـيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال الميليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية”.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدُّوَليّ والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لميليشـيا الحوثي.