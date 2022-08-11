مسئول سابق: المجلس الرئاسي شرعن قصف الطيران الإماراتي للجيش والأمن في شبوة ولدينا خيارات اخرى

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اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق أحمد الميسري الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي بشرعنة قصف الطيران الإماراتي لوحدات الجيش والأمن في محافظة شبوة.
وقال "الميسري" في بيان امس، إن المخطط التآمري الإماراتي الذي سقط في شبوة عام 2019، عاد ليستهدف المحافظة من جديد وبنفس التوقيت، مشيرا إلى أن مجلس القيادة مسلوب الإرادة والكرامة وتشكيله خارج إطار الدستور، حد قوله.
وحمل الميسيري، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت في شبوة، مضيفا أنه ما يحدث اليوم هو شرعنة للمليشيات ودفع الشرعية إلى خارج مؤسسات الدولة.
وأضاف أنه سيكون لدى الشعب وما تبقى من الوطنيين خيارات أخرى لمواجهة التآمر الذي سيطال بقية المحافظات غير الخاضعة للمليشيات، وأنه لا أحد يستطيع ابتلاع اليمن، حد تعبيره.
وأشار إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد وإسقاط مشروع تفتيت الدولة وإهانة مؤسساتها، مؤكدا على وجود تخادم بين المليشيات في شمال اليمن وجنوبه.
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشورى اتخاذ موقف جاد من الأحداث في شبوة.