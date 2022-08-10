تحذير من قلب عدن يتحدث عن انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية ونفاذ المخزون الغذائي مصدر رئاسي يكشف لمأرب برس حقيقة استقالة «عبدالله العليمي»من قيادة المجلس الرئاسي كيف برر الرئيس «العليمي» إنحيازه لإنقلاب مليشيات الإمارات بـ شبوة ؟ رغد صدام حسين تكشف حقيقة تحالفها مع الصدر والعراق في أوج الأزمة مصر تكشف أمراً “خطيراً” حول سد النهضة وتبلغ مجلس الأمن مقاومة شبوة : ما تعرضت له قوات الجيش عدوان جرى إدارته من غرفة عمليات التحالف العدوان الإماراتي على شبوة..قوات الجيش والأمن تصدر بياناً هاماً - حمّلت مجلس الرئاسة والحكومة المسؤولية وهذا ما دعت إليه أحرار الشعب اليمني الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من أحداث محافظة شبوة العرادة يسلم بيان الحكومة اليمنية بشأن تمديد الهدنة للخارجية الموريتانية من نهاية العالم . نهاية حزينة لسعودي ويمنيين
كشف مصدر رئاسي اليوم الاربعاء حقيقة استقالة عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير من المجلس وذلك احتجاجاً على صمت المجلس على قصف مقاتلات إماراتية لقوات الجيش والأمن محافظة شبوة وطريقة تعاطي المجلس مع الأحداث في عتق .
واوضح المصدر لمأرب برس بان عضو مجلس الرئاسة الدكتور العليمي هدد بالاستقاله من عضوية المجلس في حال لم تحصل من المجلس مواقف مشرفه للوطن او تجاهل التوافق في اتخاذ القرارات التي شملها بيان نقل السلطة.