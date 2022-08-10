مصدر رئاسي يكشف لمأرب برس حقيقة استقالة «عبدالله العليمي»من قيادة المجلس الرئاسي

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 1789

كشف مصدر رئاسي اليوم الاربعاء حقيقة استقالة عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير من المجلس وذلك احتجاجاً على صمت المجلس على قصف مقاتلات إماراتية لقوات الجيش والأمن محافظة شبوة وطريقة تعاطي المجلس مع الأحداث في عتق .

واوضح المصدر لمأرب برس بان عضو مجلس الرئاسة الدكتور العليمي هدد بالاستقاله من عضوية المجلس في حال لم تحصل من المجلس مواقف مشرفه للوطن او تجاهل التوافق في اتخاذ القرارات التي شملها بيان نقل السلطة.