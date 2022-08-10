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مصدر رئاسي يكشف لمأرب برس حقيقة استقالة «عبدالله العليمي»من قيادة المجلس الرئاسي

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص
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كشف مصدر رئاسي اليوم الاربعاء حقيقة استقالة عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير من المجلس وذلك احتجاجاً على صمت المجلس على قصف مقاتلات إماراتية لقوات الجيش والأمن محافظة شبوة وطريقة تعاطي المجلس مع الأحداث في عتق .

 

واوضح المصدر لمأرب برس بان عضو مجلس الرئاسة الدكتور العليمي هدد بالاستقاله من عضوية المجلس في حال لم تحصل من المجلس مواقف مشرفه للوطن او تجاهل التوافق في اتخاذ القرارات التي شملها بيان نقل السلطة.

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