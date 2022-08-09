بايدن يحسم موقفه من انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو ويوجه رسالة لدولٍ أوروبية

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكداً أن باب الانضمام إلى الحلف “مفتوح” أمام الدول الأوروبية التي تستوف الشروط.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو” أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.